Programa de regularização de moradias chega ao Sítio Bom Jesus

19/07/2019 | 07:00



O Sítio Bom Jesus, nas imediações do bairro Jardim do Lago, em São Bernardo, receberá programa de regularização fundiária. Moradores de 1.300 unidades habitacionais do bairro serão beneficiados com a escritura de suas casas em prazo de dez meses de forma gratuita.

A ordem de serviço para início dos trabalhos – realizados em dez etapas – foi assinada na terça-feira pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). “A regularização fundiária está entre as prioridades da nossa gestão, porque reflete nossa atenção à promoção de cidadania e de melhores condições de vida para todos os munícipes. Com o início desse processo, estaremos sanando mais um problema que era, até então, inerente aos moradores desse bairro”, observa.

O prefeito compartilhou ainda o projeto em curso para abrir a segunda unidade do Bom Prato de São Bernardo na área mais carente da cidade. Autorizado pelo governador João Doria (PSDB) em janeiro, os estudos para a implantação serão feitos para que a unidade se encaixe nos orçamentos do Estado e do município.

Ainda conforme Morando, será fundamental a colaboração de todos os envolvidos durante todo o processo de regularização. Liderado pela secretaria de Habitação, os trabalhos terão início ainda neste mês, com a estruturação das equipes de campo. A segunda etapa contempla o levantamento das características sociais e econômicas locais, com foco no cadastramento e entrega de documentos.

As etapas seguintes contemplam trâmites jurídicos, inclusive, obtenção de licença ambiental, pelo bairro estar inserido em área de manancial.