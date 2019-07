Queimadas aumentam 54% na região

Aline Melo



19/07/2019 | 07:00



O número de focos de incêndios e queimadas no Grande ABC aumentou 54% no período de janeiro a 10 de julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos, registrados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), passaram de 26 para 40. Especialistas apontam a soltura de balões e o descarte inadequado de bitucas de cigarro como os principais causadores dos incidentes e cobram conscientização, fiscalização e punições mais rígidas.

O tenente Perontoni, do 8º GB (Grupamento de Bombeiros) do Grande ABC, afirmou que o fim do semestre costuma ser o período de maior incidência de queimadas por conta da prática – ilícita – de soltar balões. “A gente faz apelo para que isso não seja realizado e que as pessoas que testemunharem o crime denunciem pelo 193 <CF51>(Bombeiros)</CF> ou pelo 190 <CF51>(Polícia Militar)</CF>”, pontuou. Outra situação de risco é jogar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação. “Parece ser uma coisa inofensiva, mas ocasiona problemas. Em rodovias, o potencial para causar acidentes é enorme por conta da fumaça e da perda da visibilidade dos motoristas”, completou.

Especialista em direito ambiental e integrante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Rosa Ramos cobrou punições mais rígidas para os atos (soltar balões e jogar bitucas pela janela do carro), considerados crimes ambientais. “É preciso sério controle das autoridades, pois são causadores de incêndios, podendo gerar sérios danos à fauna, à flora, às pessoas e aos patrimônios público e privado”, afirmou.

Em 16 de junho, a fábrica Intercolor Indústria e Comércio de Plásticos, de São Bernardo, foi destruída por incêndio após a queda de balão. “A legislação prevê pena de detenção de um a três anos ou multa, mas é necessário triplicar”, defendeu a advogada.

Com relação às bitucas de cigarro, Rosa avaliou que é preciso campanha educativa, além de punição quando alguém for flagrado. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira para quem abandonar na via objetos ou substâncias. “Temos inúmeras câmeras nas rodovias para punir também os crimes contra o meio ambiente”, justificou.

Gestor do curso de engenharia e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Enio Moro Junior lembrou que, na região, com “urbanização espraiada e dispersa”, as pessoas percorrem grandes distâncias entre trabalho e residência, trafegando pelas chamadas áreas de amortecimento – espaços entre as zonas urbanizadas e as áreas de proteção ambiental –, característica favorável a este tipo de incidente. “A maior parte das queimadas ocorre em locais onde a vegetação foi trocada, onde existe ocupação irregular, processos muito ligados à questão da urbanização”, ponderou.

O especialista defendeu que essas áreas vulneráveis recebam destinação adequada pelo poder público – com exceção dos trechos de domínio de rodovias, onde não é possível realizar construções. “Em Medelin <CF51>(na Colômbia)</CF>, que já foi uma das cidades mais violentas do mundo, o Estado foi se aproximando dos núcleos habitacionais com escolas, bibliotecas. E os resultados foram positivos”, comparou.</CW>

Prefeituras alegam realizar ações preventivas