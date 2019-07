Professora de Ribeirão Pires é finalista de prêmio nacional

Yasmin Assagra



19/07/2019 | 07:00



Professora da EE Professora Judith Ferreira Piva, no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires, Dayane Martim, 29 anos, foi uma das 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10 deste ano. A ação, promovida há 21 anos em parceria com a Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho, analisou 5.000 projetos de docentes das redes pública e privada de todo o País.

O projeto finalista partiu de sugestão do currículo oficial da rede estadual, o trabalho com o gênero fábula (narrativa na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas). dentro das atividades de português do ano passado. O trabalho, nomeado como Sequência Didática: Fábulas, contou com a produção de 90 textos autorais dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Foram 54 aulas sobre o tema.

As fábulas foram reunidas em três livros – um por turma – com o objetivo de oferecer as obras literárias a estudantes de outras unidades de ensino da região. “O mais incrível de tudo foi que meus alunos se sentiram importantes, autores mesmo. Isso não tem como explicar”, ressalta Dayane.

Após a publicação dos livros, os alunos vivenciaram experiências como participação em eventos na UFABC (Universidade Federal do ABC) e tarde de autógrafos. “Esse projeto fluiu natualmente em todas as etapas. Foi demorado e difícil, mas, no fim, valeu a pena”, considera a educadora.

Além disso, para Dayane, participar do concurso e estar entre os finalistas simboliza avanço em sua carreira como professora, que começou em 2014. Ela lecionou por dois anos a disciplina de língua inglesa e encontrou na língua portuguesa sua paixão, há três anos. “Antes mesmo de fazer minha inscrição no Prêmio Educador Nota 10, já recebia incentivos da minha família, amigos e até dos alunos. Com isso, pretendo sempre criar novas ideias para colocar em prática com meus estudantes”, finaliza a docente.

NACIONAL

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita e o intuito é valorizar os professores da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, bem como coordenadores e gestores escolares de todo País. Até 2019, pelo menos 231 educadores foram premiados e R$ 2 milhões em prêmios foram distribuídos.