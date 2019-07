S.Caetano leva serviço de emergência ao bairro Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/07/2019 | 07:00



Com o objetivo de reduzir o tempo de resposta ao atendimento das emergências, a Prefeitura de São Caetano inaugurou, na manhã de ontem, base do serviço SOS Cidadão 156 na Praça Mauá. O posto vai contar com duas ambulâncias para atender chamados de urgência e emergência de área com 56 mil moradores – contempla os bairros Nova Gerty, Mauá e Jardim São Caetano.

Além do novo posto do SOS Cidadão, a base da GCM (Guarda Civil Municipal) que existe na praça desde 2002 também foi reformada e modernizada. Passou a contar com vidros blindados e sistema de ar-condicionado. As melhorias foram pagas pelo Instituto de Tecnologia Mauá, ao custo de R$ 48 mil, em parceria com a administração municipal.

O programa SOS Cidadão, lançado em março de 2018, unificou os serviços de urgência e emergência da cidade nas áreas de saúde e segurança. Pelo número 156 o munícipe pode acionar e solicitar socorro pré-hospitalar e serviços da GCM, Defesa Civil e Secretaria de Mobilidade. A primeira base do município fica na Avenida Goiás, 2.000, bairro Barcelona.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) destacou que o novo espaço atende o ponto mais remoto da cidade e o mais distante da central do serviço, no Barcelona. “Especialmente em áreas limítrofes, onde as demandas sociais exigem mais do poder público, é importante a população contar com mais esse apoio”, afirmou. Sobre a criação de terceira base, Auricchio afirmou que tudo vai depender da demanda. “Naturalmente, a gente tem equação de oferta e procura que é mutável a cada dia, mas esperamos que esteja equilibrado agora”, declarou.

A secretária de Saúde do município, Regina Maura Zettone, afirmou que há tempos a administração vem estudando meios de melhorar o tempo de resposta para emergências. “Já houve casos de acidentes na Avenida Guido Aliberti, próximo da divisa com Santo André, e a ambulância da cidade vizinha chegou mais rápido do que a nossa por causa da distância, do trânsito. Esses veículos que agora vão ficar aqui resolvem essa questão”, pontuou.

O SOS Cidadão 156 conta com cinco ambulâncias, duas motolâncias e duas bikelâncias, além de veículo de apoio. O município tem, ainda, outras cinco ambulâncias que atendem ao complexo hospitalar, um VIR (Veículo de Intervenção Rápida) e três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

SEGURANÇA 360°

São Caetano anunciou em maio o investimento de R$ 24 milhões no Programa Segurança 360°. A iniciativa prevê a contratação de empresa que vai instalar 220 câmeras de monitoramento e será responsável por toda manutenção e gestão de software e integração com os equipamentos e programas que já existem no município, como o sistema Detecta (banco de dados que monitora veículos com queixa de furto e roubo em parceria com a Polícia Militar) e as câmeras de trânsito.

O edital de licitação foi questionado e precisou ser revisto, o que deve atrasar em pelo menos 30 dias o início das operações, previstas anteriormente para setembro. “Estamos revisando o edital, que, nos próximos dias, deve voltar para a rua, mas está com o valor empenhado, aguardando a conclusão do processo licitatório”, afirmou o prefeito.