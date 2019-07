Região tem Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado; dá para se imunizar no shopping

Do Dgabc.com.br



18/07/2019 | 19:15



O Grande ABC receberá, neste sábado (20), o dia D de vacinação contra o sarampo. Entre os locais que irão realizar a campanha, o Shopping Metrópole, em São Bernardo, e o Shopping Praça da Moça, em Diadema, terão postos para atender a população. Além disso, Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também terão unidades funcionando para imunização da população.

Com o aumento da circulação da doença no estado de São Paulo, a campanha da vacina tríplice viral – que além do sarampo protege também contra caxumba e rubéola – é direcionada para pessoas entre 15 e 29 anos. Maiores de 30 anos só serão imunizadas após avaliação da carteira de vacinação.

A orientação é levar documento oficial com foto, carteirinha do SUS (caso tenha) e a carteira de vacinação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.

A doença – o sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por meio de gotículas de saliva eliminadas por espirro ou pela tosse. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 12 dias, mas a transmissão da doença pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e se estender até o quarto dia depois que surgiram as manchas avermelhadas na pele.

Entre os sintomas mais comuns estão, além das manchas na pele – que geralmente começam pelo rosto e progridem em direção aos pés – febre, tosse persistente, mal-estar, irritação nos olhos, coriza, perde de apetite, manchas brancas na parte interna das bochechas, pneumonia, otite e encefalite.

A imunização é importante pois ainda não há um tratamento específico contra a doença. Por isso, a proteção mais garantida é a vacinação.

Confira abaixo os endereços de cada cidade:

Santo André

Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h. Além disso, um posto avançado será colocado na Rua Coronel Oliveira Lima, na esquina com a rua Dr. Albuquerque Lins, que funcionará no mesmo horário.

São Bernardo

No Shopping Metrópole (Praça Samueal Sabatine, 200 – na saída para a Avenida Pereira Barreto, ao lado do bicicletário).

São Caetano

Em todas as unidades de saúde, na carreta de Saúde em Movimento na Estação São Caetano da CPTM (Rua Serafim Constantino, 51) e no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (Blvd. São Caetano), das 8h às 17h.

Diadema

No Shopping Praça da Moça (Rua Graciosa - no piso Araucária) e no Terminal Metropolitano de Diadema (Avenida Presidente Kennedy), das 10h às 16h.

Ribeirão Pires

Em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h.