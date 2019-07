Atores de O Rei Leão revelam regras para poder interagir com príncipe Harry e Meghan Markle: - Entrei em pânico

18/07/2019 | 19:11



Não é de qualquer jeito que você pode falar com a realeza! Foi isso que os dubladores do remake de Rei Leão descobriram. O time de profissionais que deu voz aos personagens conheceu príncipe Harry e Meghan Markle durante a première do filme em Londres, no Reino Unido. Seth Rogen e Billy Eichner, que dublam respectivamente Pumba e Timão, contaram durante uma entrevista no programa britânico This Morning detalhes de como foi o encontro.

Seth revelou aos apresentadores que todo a equipe do filme recebeu instruções de como se portar:

- Você recebe muitos protocolos para seguir, o que não é comum. Eles são as únicas pessoas que eu conheci que vêm com um protocolo, então foi interessante. O que nós estávamos tentando medir é o quanto as outras pessoas seguiam o protocolo e o quão rígido ele é.

O momento em que os membros da família real chegaram ao evento foi filmado e Billy contou que os dubladores não sabiam que estavam sendo observados pelas câmeras. Ele também contou alguns detalhes do protocolo:

- Eles falam que você deve dizer Vossa Alteza Real, você não pode falar até suas mãos estarem juntas em um aperto de mão e todas essas coisas doidas. Eu não sei o quanto delas eu deveria seguir, então eu comecei a entrar em pânico.

Os apresentadores do programa perguntaram por que os dois estavam tão nervosos no encontro, já que eles dois eram muito legais. E Seth brincou que não queria pensar nas repercussões se fizesse algo fora do protocolo, já que desejava voltar para o Reino Unido algum dia. Vai saber, né?!