Fernanda Lima posa grávida no Japão para anunciar seu novo programa

18/07/2019 | 18:10



Aqueles que estavam com saudades de ver a gravídissima Fernanda Lima na televisão já podem comemorar! A apresentadora compartilhou uma foto em suas redes sociais para contar que seu novo projeto em frente às câmeras se chama Caminho Zen e se passará no Japão!

Segundo Fernanda - juntamente com a conceituada Monja Coen -, ela será responsável por apresentar a série que será transmitida no canal pago GNT e que terá cinco episódios, divididos em temas: Despertar, Mente e Paz, O Tempo, Desapego e Transformação.

Apesar de ela ter deixado no ar quando ocorrerá a estreia deste projeto, a gente sabe que ele é dirigido por Alberto Renault, diretor no próprio GNT, do programa Casa Brasileira.

E com um baita de um anúncio desses, é claro que choveram mensagens para ela nas redes sociais:

Que máximo, quero assistir!, declarou a atriz Mariana Ximenes.

Já quero ver, afirmou Jéssica Ellen.

Caso você não saiba, o marido de Fernanda, Rodrigo Hilbert também faz parte do time da mesma emissora e ganhou o público ao mostrar seus dotes culinários no programa Tempero de Família.

E aí? O que você achou da novidade?