Beyoncé usa grife brasileira em seu novo clipe - e a peça custa 13 mil reais

18/07/2019 | 18:10



Beyoncé, que está no elenco do live action de O Rei Leão, divulgou seu mais novo clipe, que serviu ainda para inspirar uma coletânea de músicas cantadas por artistas africanos. Chamada Spirit, a canção ganhou o vídeo gravado no Grand Canyon com a participação especial de Blue Ivy, filha mais velha da cantora.

Agora, mais um detalhe interessante foi divulgado: um dos visuais usados por Bey no clipe é de uma marca brasileira! Pois é, o look é da grife Maison Alexandrine, da empresária Alexandra Fructuoso. A peça é um body com capa que traz bordados com mais de 18 mil pérolas com vidrilhos e cristais e custa 13 mil reais.

Segundo informações da revista Veja, o body foi escolhido por Zerina Akers, stylist de Beyoncé. À publicação, Alexandra deu detalhes:

- Ela pediu urgência. Queria que ficasse pronto em dez dias. Fizemos em sete. Nove costureiros trabalharam na roupa.

Além disso, Alexandra, que já vestiu famosas como Ariana Grande, Miley Cryus, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Anitta e Pablo Vittar, revelou não ter cobrado de Beyoncé, justamente pelo fato de trazer visibilidade à marca lá fora:

- É uma vitrine.