EUA abatem drone iraniano no Estreito de Ormuz, diz Trump

18/07/2019 | 17:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 18, que os Estados Unidos destruíram um drone do Irã no Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico. A região tem sido alvo de tensões entre cargueiros e navios militares do Irã e dos Estados Unidos na última semana.

Segundo Trump, um navio americano abateu o drone depois de ele voar a perto demais da embarcação. O presidente pediu que outros países condenem as agressões iranianas e protejam seus navios.

"O (USS) Boxer tomou uma ação defensiva contra um drone iraniano que chegou a uma distância muito, muito próxima, de aproximadamente 1.000 jardas (915 metros)", disse Trump na Casa Branca. "O drone foi destruído imediatamente."

Em junho, o Irã abateu um drone americano que voava sobre águas internacionais. Na ocasião, Trump chegou a cogitar de um ataque retaliatório, mas desistiu pouco antes. Os Estados Unidos anunciaram sanções ao país em represália à derrubada do primeiro drone.

Além disso, os EUA responsabilizaram o Irã por ataques a ao menos dois cargueiros que levavam petróleo pelo estreito nas últimas semanas. Mais cedo, na manhã desta quinta-feira, o Irã disse ter apreendido um cargueiro de bandeira panamenha que estava ilegalmente em suas águas territoriais. (Com agências internacionais)