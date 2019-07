Avelar renova com o Corinthians e espera por regularização para jogar no domingo

18/07/2019 | 17:13



O lateral-esquerdo Danilo Avelar renovou contrato com o Corinthians nesta quinta-feira. O jogador foi contratado em definitivo e assinou novo vínculo com duração até julho de 2022. O clube agora aguarda a regularização do compromisso junto à CBF para ele poder entrar em campo no domingo contra o Flamengo, às 16 horas, na arena corintiana, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Avelar chegou ao time alvinegro no ano passado, emprestado pelo Torino. O Corinthians pagará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) ao clube italiano para ficar em definitivo com o atleta. Pelo acordo, o pagamento será feito em duas parcelas, a primeira paga agora e a outra em 2021.

Depois de fechar 2018 em baixa, Avelar reconquistou espaço na equipe após o retorno de Fábio Carille para o comando do Corinthians. No total, ele já disputou 62 jogos e anotou sete gols, alguns deles importantes como na vitória sobre o Palmeiras no Paulistão deste ano.

A expectativa da diretoria é a de que a regularização de Avelar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF aconteça nesta sexta-feira para ele poder entrar em campo diante dos flamenguistas. O time corintiano é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com 15 pontos.