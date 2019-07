Brotas Gourmet 2019 reúne restaurantes da cidade em agosto

Redação



18/07/2019 | 17:18

O Brotas Gourmet 2019, o tradicional festival culinário da cidade, terá como tema neste ano as “Viagens Inesquecíveis”. Com duração de um mês, o evento será realizado entre 15 de agosto e 15 de setembro e contará com 16 restaurantes participantes. Além de reunir os principais pratos de Brotas, há outras duas novidades para o público: workshops sobre comidas e bebidas e a abertura de um dia no período diurno, além de três noites.

Brotas Gourmet 2019: fases

Serão duas fases do evento. A primeira, de 15 a 18, será uma grande festa em que restaurantes, expositores, música e aventura estarão reunidos num único espaço, no Sindicato Rural de Brotas. No dia 18, domingo, o encerramento dessa primeira etapa será durante o dia, transformando o local em um ambiente para o almoço em família. Na segunda fase, de 19 de agosto até 15 de setembro, ele será realizado apenas nos restaurantes participantes.

Todos os pratos do Brotas Gourmet foram criados especialmente para o evento e são inspirados em lembranças de viagens. “Convidamos os chefs e cozinheiros dos restaurantes locais a compartilharem nesta edição do festival algo que experimentaram em uma viagem e que tenha ficado em suas memórias”, afirma Rafael Barbieri, presidente da Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região (Abrotur), entidade que realiza o festival.

O cardápio é variado, com petiscos, sanduíches, prato principal e sobremesa. Há receitas com raízes italiana, australiana, mexicana, japonesa, francesa, norte-americana e outras brasileiríssimas.

Novidades

A oitava edição, além de gastronomia de qualidade, terá toda a infraestrutura para receber o público com conforto e a segurança de uma praça de alimentação, e atrações para ser, também, um evento de lazer e entretenimento. “Teremos uma grande área coberta onde estarão os 16 restaurantes, as mesas e cadeiras para acomodar o público, as tendas de bebidas e dos expositores. E um palco centralizado, para apresentação de bandas da região. E, claro, atividades radicais, que são o forte de Brotas: tirolesa, escalada e queda livre. E a novidade desta edição, que são quatro workshops: de chopp, realizado pela Brotas Beer; de café com queijo, do Luis Tavolaro; de vinho, organizado pela Mercearia 3M, e de churrasco de varal, que será dado pela Brotas Beef”, detalha Barbieri.

A estimativa dos organizadores é receber cerca de 9.500 pessoas nos quatro primeiros dias. O público pode, através do Facebook do Brotas Gourmet, ajudar a escolher o melhor prato do festival, juntamente com júri técnico. A avaliação será nos quesitos apresentação, sabor e inovação.

Gastronomia brasileira

