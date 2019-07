Luana Piovani conta como se separou de Pedro Scooby: - Avisou que eu tinha que sair do apartamento no dia seguinte, com três crianças e 12 malas

18/07/2019 | 17:10



Luana Piovani passou por um momento bem difícil quando se separou de Pedro Scooby, com quem tem três filhos: os gêmeos Bem e Liz, de três anos de idade, e o primogênito Dom, de sete anos. E em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora falou sobre o exato momento em que soube que a relação tinha chegado ao fim:

- O balde virou quando ele esqueceu de renovar nosso Airbnb e me ligou às 21 horas avisando que, no dia seguinte, eu tinha que sair do apartamento ao meio-dia, com três crianças e 12 malas. Olhei para Angelina [babá] e falei: Acabei de me separar do Pedro, contou. O atleta, inclusive, estava curtindo o Carnaval no Brasil na época, enquanto Piovani já estava em Portugal com os filhos.

A artista ainda revelou que as coisas estavam difíceis mesmo antes da mudança para outro país - mas que só percebeu realmente ao chegar em Portugal:

- Ele era um turista no casamento. No Brasil, eu levava bem porque tinha uma equipe de nove funcionários. Aqui, acabou tudo isso e a falta dele ficou muito latente. Vi o quanto ele não assumia a responsabilidade que é ter três filhos pequenos.

E Luana tirou lições importantes com o fim do casamento - e chegou a enumerar os principais ensinamentos:

- 1. Cada um dá o que tem. 2. Ter babá não é uma filosofia de vida, é uma assessoria. 3. A diferença de idade [12 anos] tem impacto, sim senhor. 4. Terminar é um mixed feelings [mistura de sentimentos] de estranheza com alívio. 5. Meus filhos não verão os pais brigando como vi os meus brigarem quando era garota.

Atualmente, a apresentadora tenta conciliar a sua rotina agitada gravando o programa Like Me, exibido na TV portuguesa, com a criação dos três filhos:

- Eu que tenho que cortar 20 unhas por criança toda semana, passar remédio de piolho - marquei cabeleireiro para tosar todo mundo - e levar para a escola, concluiu.

Esse assunto ainda vai render, né?