Festivais agitam a região

Miriam Gimenes



19/07/2019 | 07:07



Se a ideia é aproveitar este fim de semana para se divertir, opções não vão faltar no Grande ABC. É que três cidades da região – Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires – serão sede de festivais, que reunirão apresentações para todas as idades, além de delícias gastronômicas (os destaques da programação estão em quadro abaixo).

A começar por hoje, em São Caetano, que realizará a primeira edição do Festival de Inverno Fundação das Artes, no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (ao lado do ParkShopping SãoCaetano) – feito em parceria com a Prefeitura e o shopping. O evento faz parte do calendário de comemorações dos 142 anos da cidade, completos este mês.

No espaço haverá dois palcos onde se apresentarão diversos conjuntos formados dentro da Fundação, entre eles o Trio de Jazz Som na Calçada, o Coro de Repertório da Fundação das Artes Mediotec, o Jazz Duo e Combos de música instrumental. “O festival segue um caráter dessa administração de buscar aproximar a Fundação do público, de sair um pouco da instituição para outras áreas, apresentar o nosso tesouro, as coisas belíssimas que temos aqui dentro para população”, diz a diretora geral da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro.

Também haverão shows de nomes de destaque na música popular brasileira, como hoje, por exemplo, às 20h, da dupla Sá & Guarabyra, amanhã, no mesmo horário, Pedro Mariano e, no domingo, às 18h30, as Choronas. A entrada é gratuita (mas pode-se levar um quilo de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social) e a programação completa está em www.fascs.com.br.

Também começa hoje, mas em Ribeirão Pires, a 13ª edição do Festival do Chocolate, com destaque para performance das 21h, do cantor Thiaguinho. Amanhã, no mesmo horário, será a vez da banda Blitz subir ao palco. “Nós estamos completando 37 anos de estrada e é sempre um prazer cantarmos nossos sucessos, parece que estamos ainda na década de 1980. Vamos apresentar músicas novas, do disco Aventuras II, mas os clássicos não podem faltar”, diz o baterista Juba, que está desde a formação inicial na trupe.

Entre os clássicos do repertório, ele garante que cantarão Weekend, Você Não Soube Me Amar e Betty Frígida. Domingo, quem se apresenta no festival é o trio Melim, formado pelos irmãos Diogo, Gabriela e Rodrigo. O ingresso para as atrações principais da festa serão trocados por um quilo de alimento não perecível (a lista dos postos está em www.ribeiraopires.sp.gov.br).



NA VILA

Tradicional evento da região, o Festival de Inverno de Paranapiacaba, que está na 19ª edição, começa amanhã, às 10h, com apresentação da Banda Lira na plataforma do Expresso Turístico da vila. À tarde, o Palco do Mercado receberá o conjunto Manatiana (13h), Projeto Tânia Maria 70 anos (15h) e a banda Mulamba (17h). O espaço Sesc, no Clube União Lyra Serrano, a partir das 12h, terá série de oficinas, apresentações de dança e um audiotur. As bandas Tarancón e Raíces o de América, se apresentarão às 18h.

Mas um dos momentos mais aguardados do dia será a inauguração da torre do relógio da estação, construída em 1898, que foi restaurada e será entregue iluminada às 19h. Um pouco antes, terá apresentação no espaço da banda Lúmen. “Entregar a torre restaurada é um motivo de orgulho, inclusive por somar isso com uma vila mais bonita, mais bem cuidada, com a entrega de equipamentos e o resgate de seus símbolos. A expectativa é de um novo recorde de público com o Festival”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB). No ano passado, 80 mil pessoas passaram por Paranapiacaba. “Nós atribuímos isso ao novo modelo de valorizar a vila, fazer palcos descentralizados, priorizar artistas locais, conseguindo colocar os mais variados estilos musicais e de atrações. É um evento que só tende a crescer”, acrescenta.

No domingo, Leandro Matos, a banda Derbaum, Fabio Kideshi e Rodrigo Régis e Tata Alves serão as atrações no palco do Mercado, respectivamente às 13h, 15h, 17h e 19h. A programação no Palco da Rua Fox terá início às 13h, com a banda Ataque à Jugular.

Quem for ao festival, que também arrecadará alimentos não perecíveis, terá de deixar o veículo no estacionamento que funcionará na rodovia SP-122 (R$ 30 motos, R$ 45 veículos, R$ 70 vans e R$ 150 ônibus). No local estará disponível serviço de ônibus de ida até a parte alta e o retorno ao estacionamento. Mais informações em (www.santoandre.sp.gov.br/fip).