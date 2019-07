Thiaguinho abre mais uma edição do Festival do Chocolate

Do Dgabc.com.br



18/07/2019 | 16:29



O cantor Thiaguinho promete agitar a primeira noite do 13º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193). A apresentação está marcada para acontecer nesta sexta-feira (19), a partir das 21h. Quem ainda não pegou os ingressos nos pontos de troca (leia abaixo os endereços) poderá fazê-lo amanhã na porta do complexo, a partir das 17h.

Na sequência de Thiaguinho, estão programos shows com Blitz (20/07), Melim (21/07), Yasmin Santos (26/07), Leci Brandão e Diogo Nogueira (27/07), Lucas Lucco (28/07), Falamansa (2/08), Iza (3/08) e Dilsinho (4/08). O evento conta, ainda, com atrações da cidade e região – musicais e de dança – em palco situado na Tenda Multicultural. Serão mais de 70 apresentações ao longo das três semanas.

Confira abaixo os endereços para troca no fim de semana:

CIT (Centro de Informações Turísticas) – dentro do Paço Municipal - Rua Miguel Prisco, 288 – Centro

Centro de Exposições e História - Rua Miguel Prisco, 286 – Centro

Di Gaspi Ribeirão Pires - R. Dr. João Batista Rocha, 50 – Centro

Troca nos dias do evento – na entrada do Complexo Ayrton Senna:

Complexo Ayrton Senna – na entrada do evento: a partir das 17h.

Troca durante a semana – de segunda a sexta-feira:

Endereços para troca durante a semana

Em Ribeirão Pires

Paço Municipal - Rua Miguel Prisco, 288 – Centro – De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Centro de Exposições e História - Rua Miguel Prisco, 286 – Centro – De terça a sexta-feira, das 9h às 17h;

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino Paulista - Rodovia Índio Tibiriçá, 2810 - Ouro Fino – De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

CTT Jardim Caçula - Rua Clemente Peralta, 321 - Jardim Caçula - De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h;

CTT Parque Aliança - Avenida Princesa Isabel, 1.011- Parque Aliança - De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

CEU Quarta Divisão - Estrada do Sapopemba, 5055 - Quarta Divisão - De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Fundo Social de Ribeirão Pires - Avenida Francisco Monteiro, 2.940 - Santa Luzia - De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Secretaria de Esportes - Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Jardim Itacolomy - De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Di Gaspi Ribeirão Pires - R. Dr. João Batista Rocha, 50 – Centro - De segunda a sexta, das 9h às 20h30;

Em Santo André

Consórcio Intermunicipal Grande ABC - Avenida Ramiro Colleoni, 5 - Centro - de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

OUTRAS FESTAS E FESTIVAIS

Começa sábado (20), o 19ª Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André. Serão três fins de semana seguidos. A cidade está recebendo ainda 1ª Festa Italiana no estacionamento do supermercado Carrefour, na Rua Oratório, 85, em Bangu. Os portões ficarão abertos das 12h às 22h. A entrada é gratuita. Vai até 4 de agosto, sempre aos sábados e domingos.

Em São Caetano, a agenda fica por conta do 1º Festival de Inverno da Fundação das Artes. Acontece amanhã (19), sábado (20) e domingo (21) no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (ao lado do ParkShoppingSãoCaetano).

Confira detalhes dos eventos na edição desta sexta-feira (19) de Cultura&Lazer.