18/07/2019 | 16:24



As condições do tempo permanecerão estáveis na região do Grande ABC nesta sexta-feira. A madrugada continua registrando baixas temperaturas com mínima prevista de 9°C e máxima de 21ºC.

O dia, no geral, será de céu com poucas nuvens, sem chuva e com umidade relativa do ar próxima dos 50%. Essas condições deverão se manter até pelo menos a próxima quarta-feira.