Thais Fersoza revela que não planeja ter outro filho e deseja voltar às novelas em breve: -Muita saudade de estar na televisão

18/07/2019 | 16:11



Carreira, família, vida pessoal e mais! Thais Fersoza abriu o jogo sobre diferentes áreas de sua vida em um vídeo gravado para o seu canal no YouTube. A esposa de Michel Teló falou sobre os pontos positivos e negativos de ter emendado duas gestações e, entre outras coisas, revelou quais são seus planos futuros para a família e carreira.

Thais está longe das telinhas desde 2016, quando gravou a novela Escrava Mãe, mas ela planeja voltar em breve:

- Eu tô com muita saudade de estar na televisão. Agora eu me sinto pronta e preparada para voltar, meus filhos estão um pouquinho maiores e eu já consigo sair um pouco mais de casa para trabalhar.

Será que vem projetos novos por aí? Além de comentar sobre seus planos para a vida profissional, a mãe de Melinda e Teodoro compartilhou com seus fãs o que espera de seu futuro na vida pessoal. A atriz contou que não deseja ter outro filho por enquanto, disse que está superfeliz com os dois pequenos que tem em casa e que quer se dedicar a eles e não a outra gestação. Thais completou que suas prioridades agora são a sua família, trabalho e a criação de seus filhos.

Melinda e Teodoro possuem apenas 11 meses de idade de diferença. Para a atriz, isso foi um grande acerto:

- Foi a melhor coisa que a gente fez! É perfeito, eles agora são super amigos, interagem entre eles. É uma coisa maravilhosa, eles nunca estão sozinhos, eles brincam juntos, se cuidam, se divertem um com o outro.

Mesmo a amada do sertanejo considerando que foi um acerto ter dois filhos em seguida, ela assumiu que passou por momentos um pouco complicados. O mais difícil para ela foi quando estava grávida de oito meses de Teodoro e Melinda tinha 11 meses de idade, engatinhando e começando a andar. Como estava com um barrigão, Thais falou que foi puxado! Depois que o filho caçula já tinha nascido, a apresentadora revelou que sua preocupação era em dividir a atenção entre os dois e que teve um pouco de dificuldade em administrar isso.

No final do vídeo, Thais também listou suas qualidades e defeitos. Os pontos positivos é que ela é muito fiel e sincera; já as qualidades não tão boas assim ficam por conta de ela ser muito esquentada e impulsiva, como boa ariana que é! Mas ela está tentando mudar essa parte da personalidade, para ser um bom exemplo para seus bebês.

Além disso tudo, a morena falou que não gosta de responder perguntas sobre sexo! Ela considera que isso é algo muito íntimo do casal e no momento em que disso isso, Teló concordou ao fundo:

- Safadeza é nossa mesmo.