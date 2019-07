Sesi promove amanhã primeiro evento de literatura

Miriam Gimenes



19/07/2019 | 07:08



O Sesi Diadema (Rua Porto Príncipe, 117) promove amanhã, das 9h às 12h, a primeira edição do Sábado Literário. O evento oferece opções culturais e de entretenimentos para diferentes públicos e tem a intenção de aproximá-los da literatura por meio das atividades. A entrada é gratuita.

Entre os destaques estão, às 9h, a feira de troca de livros infantis e, das 10h às 11h, oficina de circo – realizado pelo grupo circense Circolates – , com atividades para pais e filhos brincarem juntos. E, para finalizar, haverá a contação da história No Alfabeto Escalafobético da Trupe Borboletas, que ganha vida com música e poesia.