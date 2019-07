Cia da Matilde se apresenta domingo

Miriam Gimenes



19/07/2019 | 07:07



Grupo teatral que há tempos trabalha com textos do inglês William Shakespeare, a Companhia da Matilde, de São Caetano, celebra 15 anos de estrada em grande estilo e, desta vez, promove adaptação para a obra A Megera Domada, cuja primeira publicação foi realizada em 1594.

Na releitura, que tem direção assinada por Erike Busoni, promove adaptação em cordel do texto, batizado agora Megerinha, e mostra o resultado da empreitada com apresentação em São Caetano domingo, a partir das 11h, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566).

O grupo volta ao palco no dia 28, no mesmo horário, e mostra o espetáculo na Praça dos Imigrantes (Avenida Presidente Kennedy). Não há cobrança de ingressos para ambas as datas.

Megerinha conta da sina de Bianca (Letícia Martin), jovem que não pode se casar, apesar da vontade, enquanto sua irmã mais velha, Catarina (Magali Costa), não arrumar um noivo e dar rumo ao matrimônio. Mas tudo pode mudar quando Petrúquio (Evas Carretero) aparece na vida da família.

O responsável por transformar a história em cordel é o artista de Diadema Moreira de Acopiara. Segundo o cordelista, houve todo um cuidado para reproduzir as cenas sem sair do contexto original e, ao mesmo tempo, incluir humor à obra. A trilha sonora, feita exclusivamente para a obra, é assinada por Fábio Domingues, também ator do elenco.