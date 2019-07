Vou avaliar contrato Pentágono-Amazon após reclamações de empresas, diz Trump

18/07/2019 | 15:48



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende avaliar o contrato fechado entre o Pentágono e a Amazon que envolve computação em nuvem. Segundo ele, companhias como a Microsoft e a Oracle têm reclamado desse negócio. "Temos recebido grandes preocupações de outras empresas", disse ele, após reunião com o premiê da Holanda, Mark Rutte. As empresas reclamam que a disputa pelo contrato não foi competitiva, comentou o presidente.

Trump disse também que discorda dos gritos de "mande ela de volta" que surgiram durante comício dele na quarta-feira na Carolina do Norte. Os apoiadores do Partido Republicano presentes se referiam a uma deputada democrata progressista, Ilham Omar, que nasceu na Somália e imigrou para os EUA quando era criança. O presidente disse que não concordou com a declaração e por isso começou a falar mais rápido, naquele momento. Fonte: Dow Jones Newswires.