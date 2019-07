Pai biológico de Marcos Paulo nega que vá entrar na briga pela herança

18/07/2019 | 15:11



Aos 95 anos de idade, o homem que afirma ser o pai biológico de Marcos Paulo, João Paulo, falou pela primeira vez sobre o imbróglio da herança do filho, ao Balanço Geral, na quinta-feira, dia 18. Ele começou explicando sua relação com a mãe do ator, dizendo que morava com a mãe de Marcos Paulo, que morreu logo após o parto. Assim, sua avó materna levou o pequeno para criar:

Eu morava com a mãe dele, sim, estava presente no Hospital Matarazzo quando ele nasceu.

O senhor então revelou que eles conviveram, mas que a convivência não era próxima, já que a família materna tinha medo de que sua irmã pegasse a criança para criar. Lembrando que, na época do nascimento de Marcos, ainda era um escândalo um bebê nascer de um casal que não fosse comprometido legalmente:

Quando ele estudou no colégio São Bento, ele me procurava. Ele estava no colégio e eu estava sempre com ele. Mas a avó dele, tinha um ciúme, e não deixava eu me aproximar. Eu tinha uma irmã mais velha que queria criar ele.

Depois, João Paulo especulou como Marcos pode ter conhecido seu pai adotivo - e o homem que o apadrinhou na profissão, Vicente Sesso:

Foi muito pela proximidade, ele morava ali na rua Araújo, perto do Bexiga, perto da TV Cultura.

Ele disse que não consultou advogado e não tem interesse em participar da demorada briga pela herança de Paulo:

Não, não consultei, né? Porque ela morreu após o parto. Ela teve o bebê, foi para o quarto, eu fui, conversei com ela, então a mãe dela falou: Vai dormir, vai descansar, que eu fico aqui. Depois, durante a noite, foram me chamar, que ela havia morrido.

E que gostava de ver seu filho na TV:

Claro, claro que eu gostava, lógico.

Por outro lado, Fontenelle continua na briga...

Em entrevista ao TV Fama, que foi ao ar na noite de quinta, dia 17, Antonia contou que o processo continua, e falou sobre a carta que os advogados das filhas de Marcos enviou à imprensa:

Primeiro, se fossem a favor, não teriam brigado sete anos. Segundo, não queria 60% de nada, não estou aqui pra pedir 60% do que não é meu. Meu marido fez uma carta me beneficiando e quis que fosse assim.

E continuou:

No dia em que sai um acordo em que o Judiciário anuncia que eu concorro de igual pra igual com as filhas dele, da onde eles tiram 12,5%? Meu, não é. Não concordamos a vida inteira com 60%, mas com 12, concordamos. Quem são elas pra concordar com alguma coisa? O inventariante ainda não apresentou os valores para que se discuta porcentagem. 12 do quê, de onde? Portanto, é mentira, tá.

O Judiciário já me colocou na condição de herdeira, e concorro de igual pra igual. Só falta a prestação de contas, mas não para mim, eu sei onde está tudo, direitinho. Afinal de contas, eu era esposa, não era uma bonequinha de luxo, uma amante.