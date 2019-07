Estreias da semana nos cinemas

18/07/2019 | 14:57



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

O Mistério de Henri Pick (Le Mystére Henri Pick, França-Bélgica/2019, 100 min.) - Comédia. Dir. Remi Bezançon. Com Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. Em uma biblioteca bretã, que guarda manuscritos nunca publicados, uma jovem editora descobre um romance considerado uma obra-prima. O texto foi escrito por Henri Pick, cozinheiro que morreu há dois anos e que, de acordo com sua viúva, nunca havia lido um livro em sua vida (nem escrito nada além de uma lista de compras). Quando o livro se torna um grande best-seller, Jean-Michel Rouche, crítico literário cético e teimoso, junta-se à filha de Pick para desvendar o mistério. 14 anos.

ESTREIAS

O Bar Luva Dourada (Der Goldene Handschuh, Alemanha/2018, 115 min.) - Drama. Dir. Fatih Akin. Com Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Hark Bohm. Na década de 1970, os habitantes da cidade de Hamburgo sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento de vários cidadãos. Começa, então, uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já enfrentou. 14 anos.

Inocência Roubada (Les Chatouilles, França/2019, 103 min.) - Drama. Dir. Andréa Bescond, Eric Métayer. Com Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac. Aos 8 anos de idade, Odette aceita brincar com um homem mais velho, amigo de seus pais. Anos depois, já adulta, ela é assombrada pelos traumas da infância e tenta superá-los com a dança. 12 anos.

Jornada Da Vida (Yao, França/2019, 1h44min) - Drama. Dir. Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara. Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, garotinho que viajou sozinho para vê-lo. 10 anos.

O Rei Leão (The Lion King, Estados Unidos/2019, 120 min.) - Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o rei atual, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a, mais uma vez, ter prazer pela vida. 10 anos.

Visionários da Quebrada (Brasil/2018, 90 min.) - Documentário. Dir. Ana Carolina Martins. Uma visão de São Paulo a partir da vivência periférica, em que personagens de várias 'quebradas' da cidade contam as suas histórias. O documentário deixa que seus protagonistas construam novas narrativas e imaginários sobre as relações sociais e culturais dentro da periferia. Livre.