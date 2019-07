Wellington Nem é confirmado e volta ao Fluminense por empréstimo até o fim do ano

18/07/2019 | 14:44



Wellington Nem está de volta ao Fluminense. Nesta quinta-feira, o clube carioca anunciou a contratação do atacante, que estava no Shakhtar Donetsk e foi emprestado até o fim de 2019 pelo time ucraniano. "Uma felicidade imensa poder vestir o time que eu amo, da minha família. Vou trabalhar dobrado para poder conquistar coisas grandes", disse, ao site oficial da equipe carioca.

Formado em Xerém, Wellington Nem chegou ao clube em 2005, permanecendo nas divisões de base do Fluminense até 2011, quando foi emprestado ao Figueirense, tendo se destacado a ponto de ser eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Voltou, então, às Laranjeiras, sendo peça importante do time campeão estadual e nacional em 2012, o que lhe rendeu convocações para a seleção brasileira.

Em 2013, Wellington Nem foi vendido ao Shakhtar Donetsk, clube pelo qual conquistou duas vezes o Campeonato Ucraniano e em três oportunidades a copa nacional. O atacante atuou por empréstimo pelo São Paulo em 2017, depois retornando ao clube ucraniano, onde disputou 21 jogos na última temporada, com três gols marcados.

Agora, então, aos 27 anos, Wellington Nem está de volta ao Fluminense, tendo se tornado a terceira contratação da nova diretoria do clube, se juntando ao goleiro Muriel e ao meia Nenê.

A sua chegada, aliás, aumenta as opções para o técnico Fernando Diniz escalar o setor ofensivo do Fluminense. O colombiano Yony González e os jovens João Pedro e Marcos Paulo deverão ser os seus principais concorrentes por uma vaga na formação titular.