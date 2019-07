Luxemburgo volta a indicar Vasco com quatro mudanças para clássico

18/07/2019 | 13:44



O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a indicar, no treinamento desta quinta-feira no CT do Almirante, que o Vasco terá novidades na sua escalação para o clássico contra o Fluminense, sábado, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eles deverão ser o zagueiro Leandro Castán, o lateral Henrique e os atacantes Marrony e Yan Sasse.

A atividade foi realizada no mesmo horário da partida, para ajudar o elenco a se adaptar às condições que serão enfrentadas no domingo. E como já havia ocorrido no jogo-treino diante do Boavista, Castán e Henrique entraram nos lugares de Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Marquinho assumiu a função de Marcos Júnior no meio-campo, com Marrony sendo deslocado para a ponta esquerda. E Yan Sasse ocupou a ponta direita, na vaga do suspenso Rossi.

Com isso, o Vasco deve entrar em campo diante do Fluminense com a seguinte formação: Fernando Miguel; Pikachu, Leandro Castán, Ricardo e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Valdívia, Yan Sasse e Marrony.

Luxemburgo também aproveitou a atividade para observar jogadores dos juniores, como o goleiro Alexander e o zagueiro Miranda, considerados destaques da equipe sub-20, assim como João Pedro (19 anos), Vinícius (18 anos) e Figueiredo (17 anos).

Garantido na formação titular, o volante Richard espera que o Vasco exiba por maior tempo os momentos de bom futebol apresentados no fim de semana passado, na retomada do Campeonato Brasileiro, na derrota por 2 a 1 para o Grêmio.

"É o momento de pegarmos o que fizemos de bom lá em Porto Alegre contra o Grêmio e colocarmos novamente em prática nesse clássico. Aproveitamos essa semana para trabalhar aquilo que deixamos a desejar também. Contamos com o apoio do nosso torcedor e tenho certeza que vamos apresentar um bom futebol", disse.

O clássico com o Fluminense será um reencontro para Richard, que defendeu o clube das Laranjeiras em 2017 e 2018. O meio-campista apontou que o adversário possui um estilo de jogo bem diferente ao do seu período e apontou a necessidade de valorização da posse de bola para o Vasco não ser derrotado.

"O Fluminense tem um estilo de jogo bem diferente da época que eu estava lá. O Diniz vem fazendo um grande trabalho. Já pude jogar contra ele e sei que a maneira de jogo é ficar com a posse de bola. Temos que saber aproveitar as chances, como disse antes, e rodar bem a bola quando ela estiver no nosso pé. Não podemos perder a posse por alguma bobeira, pois a equipe deles é perigosa e possui jogadores de qualidade, como o Pedro", afirmou.