Redação



18/07/2019 | 13:48

Pelo segundo ano consecutivo, Cusco, no Peru, foi eleita a melhor cidade da América Latina e da América Central, pela revista de viagens Travel and Leisure. O município foi escolhido pela votação do World Best Awards 2019, uma pesquisa que reconhece as melhores experiências e destinos do mundo. A publicação norte-americana destacou que seus leitores a escolheram como a metrópole favorita da região, considerando-a um destino de lua de mel, por sua gastronomia e história.

Outra cidade peruana, Lima também foi classificada entre as top 10, junto a cidades como Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (RJ), Valparaíso (Chile), Bogotá (Colômbia) , Cartagena (Colômbia), Quito (Equador), Mendoza (Argentina) e Antígua (Caribe).

Além disso, a rede peruana Inkaterra ficou em terceiro lugar na categoria Melhor Marca de Hotel do Mundo. Outras empresas do setor privado, como o hotel Tambo del Inka e Sol y Luna, receberam prêmios em outras categorias.

Fotos de atrações no Peru