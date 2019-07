Geek on Board: cruzeiro que usa cultura pop como tema abre venda de ingressos

Da Redação, com assessoria



18/07/2019 | 13:48

O Grupo G3, formado por empresas de eventos e licenciamento de marcas gamer e de cultura pop, anunciou o início da venda de ingressos para o Geek on Board, a maior experiência geek em alto mar do mundo. Os pacotes de viagem do 1º lote têm preços partir de R$ 3.395,00 por pessoa e já estão disponíveis na página www.eventim.com.br/geekonboard.

Ao longo de 4 dias e 3 noites, os passageiros do Geek on Board vivenciarão uma série de atrações e atividades com alguns dos maiores nomes das indústrias de games, cultura pop e do entretenimento do mundo, entre eles: Amazon Prime Video, Medialand, BANDAI NAMCO Entertainment, Capcom, Copag e Ubisoft. Música ao vivo, com bandas e DJs, também faz parte do ‘cardápio’, que terá atividades para públicos de todos os gostos e idades.

O Geek on Board não será apenas uma viagem com uma área reservada em alguma parte do cruzeiro. O objetivo é proporcionar aos passageiros momentos e experiências que começam no embarque e se espalham pelo navio, na decoração da cabine, no cardápio do restaurante, nos temas das festas, campeonatos de games, painéis exclusivos e drinks temáticos nos bares.

Esta celebração do universo geek acontecerá a bordo do Costa Fascinosa, um dos navios mais luxuosos da companhia italiana Costa Cruzeiros. Os pacotes contarão com sistema pensão completa para entretenimento a bordo e refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e bufê da madrugada).

O navio e roteiro

Com suas 114.500 toneladas, o Fascinosa é um dos maiores navios da Marinha Mercante italiana. Além dos diversos ambientes comuns, quartos, restaurantes e bares espalhados em seus 14 decks serem tematizados para o evento, seu shopping será adaptado para receber lojas oficiais de parceiros e patrocinadores, que irão oferecer uma variedade de itens exclusivos para os passageiros.

O teatro e cinema do Fascinosa servirão de palco para campeonatos de eSports quando o navio fizer suas paradas (com cobertura e transmissão ao vivo). As áreas dedicadas aos jogos também terão espaços temáticos reservados para disputas acirradas de Pokémon Estampas Ilustradas e diversos outros jogos de cartas da Copag – além de jogos de tabuleiro modernos – para quem quiser dar um tempinho nas telas, mas não na diversão.

Inédita no mundo, a primeira edição do Geek on Board está prevista para zarpar em 14 de março de 2020, com embarque e desembarque no Porto de Santos (litoral de São Paulo). O roteiro tem paradas previstas em Copacabana (Orla), Búzios e Ilha bela.

