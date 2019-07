Após fim do relacionamento, Bradley Cooper e Irina Shayk decidem dividir a custódia da filha

18/07/2019 | 13:10



Bradley Cooper e Irina Shayk anunciaram recentemente a separação e, agora, definiram, de forma tranquila, que dividirão a custódia da filha deles, Lea De Seine, de dois aninhos de idade. Segundo informações do TMZ, ambos concordaram em continuar morando na mesma cidade e dividir, com 50% para cada um, os cuidados com a pequena.

Fontes próximas ainda informaram que a ideia é essa, apesar de a agenda de trabalhos dos dois ser diferente e poder variar a cada mês. Além disso, algo interessante: ambos não escreveram um contrato formal e nem assinaram documentos para firmar o acordo. O ex-casal está tão tranquilo com a situação que não sentiu a necessidade de envolver uma formalidade.

Como dito acima, a cidade escolhida pelos dois para morar é Nova York, nos Estados Unidos. Ambos também mantinham uma propriedade em Los Angeles, mas não se sabe se Bradley continuará indo com frequência para a cidade.