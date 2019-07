Tributo ao homem cristão

Do Diário do Grande ABC



18/07/2019 | 12:58



O Senhor formou o mundo num período de sete dias e criou o homem à sua imagem e semelhança. Entretanto, com o passar do tempo, o homem sentiu-se só. Então, o Senhor preparou uma companheira, por intermédio de uma costela de Adão, e determinou assim a união entre homem e mulher, estabelecendo seus papéis na jornada de uma vida de paz e regozijo.

Hoje, analisando nesta semana dedicada ao homem, muita coisa poderia ser dita sobre a população masculina. Mas vamos falar da saúde, tratada com notabilidade e espaço nos últimos tempos.

É importante salientar a saúde mental. Sigmund Schlomo Freud afirmava que a violência circula no campo do sujeito e não no do outro. Por conseguinte, intrinsicamente atrelada à constituição humana, não pode ser dizimada das relações gregárias, forjando-nos a um senso com relação a este intricado comportamento.

Em resumo, o discernimento da violência por intermédio desta ótica se coteja ao terror e de uma “nova” conjuntura existencial, qual seja, pertencente a uma sociedade contemporânea integralmente atarantada, colérica e temerária.

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) no Brasil apontam a taxa de feminicídios de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, em uma nação de homens cristãos evangélicos e católicos.

Assim, o presente artigo anuncia o Instituto Ipes em parceria com a Igreja Assembleia de Deus, duas entidades do terceiro setor, na apresentação de um novo projeto, o da saúde do homem e família, no sentido de fortalecer os laços familiares e concomitantemente combater as discriminações a que as mulheres são centro pelo sexismo. O escopo do projeto foi delineado com oficinas e dinâmicas de grupo com equipe interdisciplinar e com surpresinhas prazenteiras para todos os participantes. Tudo, tudo planejado com muito carinho. E os resultados esperados são impacto no usuário, transformação e mudança social.

O embrião do projeto nasceu em território andreense, todavia será apresentado também na região Norte do Brasil. A Assembleia de Deus, fundada no Estado do Belém do Pará lá pelos idos de 1911, é a maior denominação cristã do País e representa cerca de 12 milhões de fiéis. E o Brasil terá maioria evangélica em 2020, segundo o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Temos muito, muito trabalho pela frente, porque nosso encargo encontra-se na Bíblia Sagrada no Livro de Efésios 5:25. ‘Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.’

Wilma Maria de Moraes é presidente fundadora do Instituto Ipes.