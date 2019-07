São Caetano inaugura nova base do SOS Cidadão 156

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/07/2019 | 12:24



A Prefeitura de São Caetano inaugurou, na manhã desta quinta-feira (18), uma nova base do serviço SOS Cidadão 156. Instalado na Praça Mauá, bairro Mauá, o novo posto vai contar com duas ambulâncias para atender chamados de urgência e emergência da região. Cerca de 120 mil moradores serão diretamente beneficiados.

Além do novo posto do SOS Cidadão, a base da GCM (Guarda Civil Municipal) que existe na praça desde 2002 também foi reformada e modernizada. Passou a contar com vidros blindados e sistema de ar condicionado. As melhorias foram pagas pelo Instituto de Tecnologia Mauá, ao custo de R$ 48 mil, em parceria com a administração municipal.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) destacou que a nova base atende ao ponto mais remoto da cidade e o mais distante da outra base do serviço. "Especialmente em áreas limítrofes, onde as demandas sociais exigem mais do poder público, é importante a população contar com mais esse serviço", afirmou.