Assim como o namorado, Mari Palma deixa a Globo: Sair da zona de conforto

18/07/2019 | 12:11



Mari Palma anunciou na última quinta-feira, dia 17, sua saída da TV Globo. No Instagram, a jornalista publicou uma foto do crachá e se despediu da emissora, assim como fez seu namorado, o repórter Phelipe Siani, que na mesma semana comentou a decisão de pedir demissão.

É hora de dizer tchau! O crachá tá todo desgastado assim porque tem muita história (tem até o selinho de camisa 10 do campeonato de futebol). Essa história tem exatos 11 anos, completados no último dia 7/7. A Globo foi meu primeiro e único emprego. Quando eu comecei como estagiária, em 2008, com 19 anos, não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Lembro que comprei vários saltos e camisas sociais porque achei que teria que trabalhar assim pro resto da vida, mas olha só: hoje, 11 anos depois, eu saio da empresa com meu guarda-roupa cheio de camisetas divertidas e tênis - isso porque lá dentro eu tive a liberdade de ser quem eu sou de verdade. E por isso, eu vou ser eternamente grata..nesses 11 anos, eu fiz tanta coisa: comecei no digital, fazendo chats, arrumando estúdio, passando cabo no chão; depois fui pra redes sociais e notícias no G1; aí virei editora do site do Bem Estar; aí fui pra TV aberta ao vivo, sem TP, com o G1 em 1 minuto; virei a vida em 360 graus no Fantástico; depois fui me aventurar no esporte e terminei meu ciclo no Mais Você..e sabe o que eu acho engraçado? notícias por aí sempre classificaram minhas mudanças como promoção ou rebaixamento, boas ou ruins. sendo que na verdade, mudanças são sempre importantes e positivas, né? cada passo que eu dei me fez aprender uma coisa diferente, me fez descobrir onde eu me encaixo melhor e o que eu mais gosto de fazer, começou.

Em seguida, Mari Palma afirmou sobre a difícil decisão de sair da emissora:

Mudar é difícil demais, mas eu gosto do frio na barriga, de sair da zona de conforto, de me arriscar - sem isso, a gente nunca sai do lugar. agora, adivinha só: chegou a hora de mudar de novo. Pra onde? Eu conto depois. Enquanto isso, vou viver esse momento de despedida que tá sendo tão difícil e tão gostoso ao mesmo tempo, junto com os amigos que fiz na Globo, com o amor da vida que eu ganhei lá dentro, com minha família e com vocês também que sempre me receberam tão bem e fazem parte de tudo que eu construí até hoje. Bora que o caminho é longo e cheio de aventuras! Obrigada @redeglobo por TUDO!, finalizou ela.

Phelipe Shiani comentou a decisão da namorada e publicou uma foto no Instagram com uma homenagem à ela:

Eu não sei dizer o tamanho do orgulho que eu sinto dessa mulher linda e corajosa, que me aceitou como companheiro de vida. O mundo é nosso, meu amor!, escreveu ele.

Na terça-feira, dia 16, Phelipe já havia falado sobre a decisão de sair da TV Globo. Na legenda de vídeo em que explica a mudança na carreira, ele escreveu: Pedi demissão! E a vida segue... Já na publicação, o repórter seguiu o mesmo discurso de Mari Palma e falou sobre a difícil decisão de sair da empresa: Eu sai porque a gente precisa se desafiar a fazer coisas novas na vida da gente. Decidi que estava na hora de explorar outros universos.