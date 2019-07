Príncipe Harry e Meghan Markle estariam planejando adotar segundo filho na África

18/07/2019 | 11:11



Meghan Markle e príncipe Harry podem ter dado as boas vindas ao primeiro filho, Archie Harrison, em maio de 2019, mas já estariam pensando em aumentar ainda mais a família! Segundo o site Radar Online, o casal estaria planejando adotar o segundo filho em breve. Uma fonte revelou:

- Nada foi decidido ainda, mas esse seria o tipo de coisa que Meghan e Harry fariam em seguida.

A fonte também contou que Meghan e Harry gostariam de adotar um bebê na África, já que ficaram tocados quando visitaram alguns países do continente.

- Harry e Meghan ficaram muito mexidos quando visitaram um orfanato na África. Eles juraram que voltariam para lá e dariam uma casa para uma daquelas crianças.

A fonte também revelou que o casal teria sido motivado por seus próprios pais a adotarem uma criança da África, já que princesa Diana era conhecida por seu apoio às causas humanitárias, enquanto a mãe de Meghan, Doria Ragland, é negra. A decisão, no entanto, será mais uma quebra de protocolo do casal. Se der certo, eles serão os primeiros membros da Família Real Britânica a adotarem uma criança, e a decisão pode causar ainda mais tensão entre o Duque e a Duquesa de Sussex e a Rainha Elizabeth II. A fonte, no entanto, afirma que o casal irá seguir até o fim com seus planos, apesar das críticas.

- Harry e Meghan irão enfrentar muita oposição da velha guarda, mas eles são teimosos.

Apesar de sempre quebrar protocolos e normas reais, uma fonte contou à revista People que Meghan estaria tendo dificuldades em lidar com a fama que atingiu ao se casar com Harry.

- Meghan está tendo dificuldades em lidar com a intensidade dos holofotes. Embora ela seja uma ex-atriz, isso está em um outro patamar.

Isso se estenderia, também, aos cuidados da duquesa com o filho, já que elas estaria tentando ao máximo fazer com que Archie tenha uma vida o mais privada possível. A fonte revelou, também, que desde o nascimento do bebê, a ex-atriz tem se aproximado de Kate Middleton, já que a esposa de príncipe William entende o que a mamãe de primeira viagem está passando nesse momento.