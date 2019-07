10 dicas para fazer passeios em São Paulo nas férias

Redação



O período de férias é uma ótima oportunidade para fazer passeios em São Paulo, já que a cidade é repleta de atrações. Da cultura à gastronomia, a maior metrópole do país tem um pouco de tudo.

Para quem planeja curtir o mês de julho na cidade, o Hotel Ca’d’Oro selecionou dez passeios imperdíveis. Confira:

Passeios em São Paulo

Mirante do Edifício Martinelli

Um dos primeiros arranha-céus da América Latina, o Edifício Martinelli data de 1929 e é um dos maiores símbolos da arquitetura de São Paulo. Depois de ficar fechado por anos, seu mirante na cobertura foi recentemente reaberto para visitas, que são gratuitas e acontecem todos os dias, em horários pré-definidos. Para fazer o tour é só se inscrever 30 minutos antes na portaria do prédio.

Farol Santander

O histórico Edifício Altino Arantes, antigo Prédio do Banespa, foi revitalizado e, em 2018, reaberto para visitas com o nome de Farol Santander. Construído em 1947 e inspirado no Empire State Building, de Nova York, nos EUA, ele tem salas que recriam os ambientes do banco na década de 1940, exposições temporárias, uma pista de skate interna, um café e um mirante no 26º andar.

O ingresso pode ser comprado antecipadamente pela internet ou presencialmente na bilheteria.

Museu Catavento

No antigo Palácio das Indústrias, o Catavento é uma atração que promete entreter não só as crianças, mas também os adultos. É um espaço interativo que apresenta a ciência de uma forma divertida e instigante.

Corredor cultural da Paulista

Cartão-postal de São Paulo, a Avenida Paulista abriga muito mais do que altos prédios comerciais. Ali estão diversos museus e centros culturais imperdíveis.

De uma ponta até a outra da avenida, você pode incluir no seu roteiro a Japan House, o Sesc Paulista, o Itaú Cultural, o Centro Cultural FIESP, o MASP e o IMS – Instituto Moreira Salles.

Theatro Municipal

Palco da Semana de Arte Moderna de 1922, o Theatro Municipal é um marco histórico e arquitetônico de São Paulo. Além de receber uma rica programação de teatro, dança e concertos, o local promove visitas educativas gratuitas.

Em julho, os ingressos poderão ser reservados pela internet ou na bilheteria. As visitas acontecem de terça a sábado.

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil

O CCBB ocupa um belíssimo prédio de 1901, no coração do Centro Histórico de São Paulo. Além de admirar a arquitetura do edifício, confira as exposições temporárias, que possuem entrada franca.

Liberdade

Bairro japonês de São Paulo, a Liberdade é o melhor lugar da cidade para provar a culinária oriental e comprar produtos típicos, de comidinhas a utensílios de cozinha, peças decorativas e cosméticos. As ruas da Liberdade são todas enfeitadas com as tradicionais lanternas vermelhas e os toris japoneses.

Museu do Futebol

Localizado embaixo das arquibancadas do Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol tem várias salas temáticas dedicadas ao esporte, com curiosidades, história e cultura. O local é interativo e também recebe algumas exposições temporárias. Às terças-feiras, o ingresso é gratuito.

Mercado Municipal

Na região da Rua 25 de Março, o Mercadão, como é mais conhecido na cidade, exibe uma bela arquitetura em estilo art déco. Além de uma grande variedade de frutas, queijos, temperos e outras delícias, o local é repleto de bares e restaurantes. Não deixe de provar o pastel de bacalhau ou o famoso sanduíche de mortadela.

Pinacoteca

Ao lado da Estação da Luz, a Pinacoteca de Sa~o Paulo e´ um museu de artes visuais com obras brasileiras. Fundada em 1905, ela é o museu de arte mais antigo da cidade e conta com um acervo com quase 10 mil itens. Aos sábados, a entrada é gratuita.

