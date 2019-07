Por doping de vencedor, Froome é declarado campeão da Volta da Espanha de 2011

18/07/2019 | 09:28



O britânico Chris Froome foi declarado vencedor da edição de 2011 da Volta da Espanha, após o espanhol Juan Jose Cobo, que havia triunfado na tradicional prova de ciclismo há oito anos, ser desqualificado por causa de doping sanguíneo.

Cobo não cumpriu um prazo para contestar sua suspensão de três anos na Corte Arbitral do Esporte, anunciou a União Ciclística Internacional (UCI) nesta quinta-feira. Com isso, explicou a UCI, a suspensão do espanhol, imposta no mês passado, está confirmada. E lhe foram retirados os resultados do Mundial e da Volta da Espanha de 2009 e da de 2011, que ele havia ganho a disputa.

Froome foi vice-campeão há oito anos e agora foi declarado vencedor da prova, o que a tornou a sua primeira conquista do Grand Tour do ciclismo, que também conta com a Volta da França e o Giro D'Italia, e o deixou com sete no total. "Antes tarde do que nunca!", escreveu Froome, nesta quinta-feira, em sua conta no Twitter. "A Volta de 2011 tem algumas memórias muito especiais para mim."

Assim, ele também se torna o primeiro britânico a ter vencido uma prova do Grand Tour. Essa honra foi conquistada por seu ex-companheiro de equipe Sky Bradley Wiggins, que ganhou a Volta da França em 2012 e subiu do terceiro lugar para ser vice-campeão da Volta da Espanha de 2011.

Cobo, de 38 anos, está aposentado do ciclismo. Sua suspensão por doping foi anunciada dias depois de Froome ter sofrido lesões que encerraram a sua temporada em um acidente numa prova na França. E agora com sete triunfos, se torna o quarto maior vencedor do Grand Tour, empatado com Fausto Coppi, Miguel Indurain e Alberto Contador. Eddy Merckx lidera com 11.