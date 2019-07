UE diz que não haverá renegociação do acordo do Brexit com o Reino Unido

18/07/2019 | 09:27



Principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier afirmou nesta quinta-feira que o acordo firmado entre o bloco e o Reino Unido para a saída britânica da UE não será renegociado, mas deixou aberta a possibilidade para que um pacto alternativo seja trabalhado entre os dois lados para a questão relativa à fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

Em entrevista à BBC, Barnier apontou que a UE está "muito melhor preparada" para um cenário de Brexit sem acordo entre os dois lados do que estava antes. Ele, contudo, disse que o Reino Unido irá "enfrentar as consequências" se optar por deixar a UE sem que haja um pacto com o bloco europeu. Para Barnier, o acordo do Brexit firmado com o governo de Theresa May "é o único meio de os britânicos deixarem a UE de forma ordenada".