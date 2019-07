Juventus confirma a contratação do zagueiro holandês De Ligt por R$ 361 milhões

18/07/2019 | 09:16



A direção da Juventus confirmou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro holandês Matthijs de Ligt. O clube italiano pagará ao Ajax o valor total de 85,5 milhões de euros (R$ 361 milhões), sendo 75 milhões a serem pagos em cinco anos mais 10,5 milhões por objetivos, que o time de Turim chama de encargos acessórios. O jogador de 19 anos assinou contrato por cinco temporadas, até 30 de junho de 2024.

De Ligt se tornou o terceiro reforço mais caro da história da Juventus. Só perde para o atacante português Cristiano Ronaldo, que saiu do Real Madrid no ano passado ao custo de 105 milhões de euros (R$ 443 milhões na cotação atual), e o centroavante argentino Gonzalo Higuaín, vendido pelo Napoli em 2017 por 90 milhões de euros (R$ 380 milhões). E é o segundo zagueiro mais caro da história, só atrás do compatriota Virgil van Dijk, pelo qual o Liverpool pagou 84,5 milhões de euros (R$ 357 milhões), sem contar aditivos, ao Southampton.

"Mestria técnica, capacidade física, visão de jogo, gestão e interpretação da dinâmica defensiva, propensão marcar, especialmente de cabeça: Matthijs é uma síntese perfeita do defesa moderno", afirmou a Juventus, nesta quinta-feira, no comunicado oficial divulgado em seu site e nas redes sociais para anunciar o novo reforço.

De Ligt foi o capitão do Ajax na ótima campanha que levou o time de Amsterdã a uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa após mais de duas décadas na última temporada, tendo, inclusive, marcado o gol da classificação contra a própria Juventus nas quartas de final.

Considerado uma das maiores promessas entre os defensores do futebol mundial no momento, De Ligt vai compor a zaga do atual octocampeão italiano ao lado dos veteranos Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. "Para um defensor, jogar na Itália é sempre o ideal", afirmou recentemente o empresário do atleta holandês, Mino Raiola.

De Ligt é mais um reforço de destaque a chegar ao time de Cristiano Ronaldo nesta pré-temporada europeia. Na última segunda-feira, o meia Aaron Ramsey, que estava no Arsenal, da Inglaterra, foi apresentado depois de firmar um contrato de quatro anos. Outras novidades são o também meia Adrien Rabiot, que veio do Paris Saint-Germain no início do mês, além do retorno do goleiro Gianluigi Buffon, que também estava no clube francês e é ídolo em Turim.