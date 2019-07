Grávida, Marília Mendonça acaricia barriguinha durante show: - Obrigada por levantarem minha autoestima

18/07/2019 | 09:11



A rainha da sofrência deu show na noite da última quarta-feira, dia 17, no Festival Expocrato, no Ceará. Marília Mendonça, que está grávida pela primeira vez, surgiu com um vestidinho bem justinho e cheio de brilhos. O festival é considerado o maior festival de música do Norte e Nordeste.

Por lá, a cantora mostrou que a barriguinha de grávida está crescendo cada vez mais rápido. Durante o show, Marília surgiu acariciando a barriguinha. Ela está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Murilo Huff.

Em vídeo, que circula nas redes sociais, a cantora brinca com a plateia durante o show sobre sua aparência física durante a gravidez: A bunda está do tamanho do mundo. Aqui é um mapa, um globo mundi, Deus me livre. Ave Maria, não sabe onde está a barriga. Diz que a barriga está na bunda e a bunda está na barriga, disse. Depois, ela agradeceu o carinho do público: Obrigada, gente, por levantarem minha autoestima. Vocês são maravilhosos. Obrigada, vocês são lindos demais. Eu estava precisando disso.

Recentemente, Marília brincou sobre a barriguinha de gravidez, que está crescendo cada vez mais. No Instagram, publicou uma selfie e escreveu: Dois bebês gordinhos (um deles sou eu, tá?) indo animados pro último show da semana, pra depois ir pra casa ganhar comida da vovó @ruthmoreira67 e chamego do papai, disse ela.