18/07/2019 | 08:22



Autoridades do Paquistão prenderam nesta quarta-feira, 17, Hafiz Saeed, suposto mentor do ataque de 2008 contra a cidade indiana de Mumbai, sob acusações de financiamento do terrorismo, disse um porta-voz da Província de Punjab. A prisão ocorreu dias antes de uma visita a Washington (EUA) do premiê paquistanês, Imran Khan, que prometeu reprimir grupos militantes que operam no Paquistão. Saeed é o fundador do Lashkar-e-Taiba, que EUA e Índia culpam pelos ataques que deixaram mais de 160 mortos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.