18/07/2019 | 08:18



O presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) recruta na Venezuela menores de idade com a anuência de Nicolás Maduro, que, além disso, protege os dissidentes das Farc. "Maduro, o ditador da Venezuela, está protegendo (o ELN). Está dando dinheiro e patrocinando o recrutamento de crianças para exercer mineração ilegal no território venezuelano" disse Duque. O governo da Colômbia e o ELN encerraram as negociações de paz em 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.