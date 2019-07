Grande ABC participa da 63ª edição dos Regionais

Dérek Bittencourt



18/07/2019 | 07:00



Quem pode desbancar São Bernardo nos Jogos Regionais? Esta é a pergunta que não quer calar nas disputas da 63ª edição da competição, neste ano realizada em Osasco, e que tem o município do Grande ABC como atual hexacampeão seguido – e oito títulos no geral. Até o dia 27, as outras 25 cidades têm oportunidades de findar a hegemonia são-bernardense. Mas, chances reais mesmo, apenas Santos.

Mas foi São Caetano quem largou na frente, ontem. Com os títulos na capoeira masculina e feminina, a cidade aparece na liderança da classificação, seguida por Santos e Guarujá. Mauá ocupa o sexto posto. Santo André, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra também participam.

Hoje, acontecerão disputas das 8h30 às 17h no basquete, vôlei de praia, malha, handebol, ciclismo mountain bike, damas e taekwondo. Também será realizado o congresso específico do atletismo, às 19h.