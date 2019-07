Enquetes movimentam cenário de Mauá

Raphael Rocha



18/07/2019 | 07:00



Na semana passada, uma página no Facebook que discute o cenário político em Mauá inaugurou uma enquete a respeito da eleição de 2020. O perfil cita que a prefeita Alaíde Damo (MDB) teria escolhido o presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), como candidato do bloco governista ao Paço no ano que vem e indaga os internautas se eles votariam em alguém apoiado pela família Damo. A enquete causou rebuliço na ala de sustentação, em especial no núcleo que acompanha o trabalho de Neycar. Tanto que houve movimentação para votação em massa a favor de Neycar no questionário. Até mesmo o presidente da Câmara votou em si mesmo.

Prestação de contas

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), prestou contas de sua administração na sede da subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local. O tucano citou como herdou a administração, em 2017, e como está a situação financeira do Palácio da Cerâmica atualmente. Também enalteceu o fato de ter instituído a Controladoria-Geral do Município.

Encontro

O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, almoçou nesta semana com o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos), de Santo André, para debater o cenário eleitoral no Grande ABC. Márcio é cotado para ser o candidato à sucessão no governo do prefeito diademense Lauro Michels (PV). Aidan, por sua vez, deve apostar em sua mulher, Denise, como candidata à Câmara andreense.

Nomeação

Aliado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, André Sicco foi nomeado para o gabinete do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, também parceiro político de Alex. Sicco teve passagens como secretário em Mauá e em Rio Grande da Serra – estava na gestão do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), outro do grupo político de Alex Manente.

Possibilidade

No PT de Santo André, começa a ganhar corpo movimento para que o partido não tenha candidato próprio à Prefeitura no ano que vem e que faça opção por aderir ao projeto de um prefeiturável do campo da esquerda. Recentes pesquisas de intenções do voto mostram que o petismo terá dificuldade no próximo pleito e, por isso, há quem avalie que o ideal seria focar na bancada de vereadores.

Fora do prazo

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado descumpriu prazo de resposta ao requerimento feito pelo deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, cobrando explicações sobre o futuro da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC ao sistema metroviário da Capital por BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade). O Estado tinha até dia 4 de julho para encaminhar as respostas. Márcio reiterou o requerimento, que agora precisa ser respondido até 11 de agosto.

Congresso sindical

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promove, a partir de hoje, congresso da categoria com o mote de debater a democracia. O economista Luiz Gonzaga Belluzzo e a presidente do Sindicato dos Bancários, Ivone Silva, serão palestrantes. “Democracia pressupõe o direito de falar, a obrigação de ouvir e a necessidade absoluta de tolerar as divergências. Infelizmente esse direito está em risco em nosso País”, diz o presidente da entidade Wagner Santana, o Wagnão.