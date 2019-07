Olimpíada de Matemática tem 43 alunos da região premiados

Da Redação



18/07/2019 | 07:00



A edição 2018 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas contou com 43 estudantes da rede estadual do Grande ABC premiados. O quadro da região somou três medalhas de ouro, nove de prata e 31 de bronze.

Além das condecorações, os vencedores terão oportunidade de participar do PIC (Programa de Iniciação Científica Júnior). Para estudantes medalhistas que pretendem cursar o ensino superior é oferecida a oportunidade de participar do Picme (Programa de Iniciação Científica e Mestrado). As medidas oferecem estudos avançados em matemática. Em ambas as modalidades, os contemplados recebem auxílio financeiro, com bolsa mensal do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Três professores da região e a EE Professor Edgar Alves da Cunha, em São Caetano, foram reconhecidos pelo trabalho e desempenho. Os docentes são homenageados com diplomas e livros, já a escolas recebem kits com material didático.