São Bernardo transfere sede do Samu para área ociosa no Centro

Yasmin Assagra



18/07/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, na tarde de ontem, base do Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) entre as ruas Jurubatuba e Joaquim Nabuco, no Centro, área que abrigava posto de combustível e foi desapropriada após ter sido abandonada e ter dívidas com a administração por pelo menos cinco anos. O espaço recebeu obras de aproximadamente R$ 1,2 milhão para acolher estrutura e profissionais até então instalados dentro do Cenforpe (Centro de Formação de Profissionais de Educação), no bairro Planalto.

Prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) comenta que a nova sede do serviço de saúde pretende dar dignidade aos profissionais. A estrutura conta com almoxarifado, farmácia, alojamento e refeitório, banheiro adaptado e estacionamento para as 14 viaturas e duas motolâncias. “Isso é o protagonismo do Grande ABC. Serviços integrados e inteligentes em pontos estratégicos para se trabalhar. O Samu merece respeito e trouxemos, por necessidade, essa realidade para o trabalho”, comenta.

O secretário de saúde do município, Geraldo Reple, ressalta que além da base central recém-inaugurada, há outras 13 unidades na cidade para pronta resposta nos serviços de urgência e emergência. No total, 300 funcionários devem passar pela nova sede para trabalho. “São novas ambulâncias para atendimento. Isso é a modernização presente em São Bernardo. É resultado do trabalho feito em sábados, domingos e feriados por toda equipe da administração e também do próprio Samu. É uma conquista de todos”, considera.

Conforme a administração, a área onde funcionava posto de combustível estava abandonada há 15 anos. Foram necessários 120 dias de obras para recuperação do espaço, contando remoção de objetos no local, limpeza, pintura e montagem de novos móveis.

INOVAÇÃO

A chamada Lei da Arrecadação, norma municipal 6691, de 28 de junho de 2018, permite que a administração tome posse de terrenos privados em condições precárias e de abandono e que tenham dívida de pelo menos cinco anos sem quitação com o município. Além do antigo posto de gasolina, outros três terrenos em situações parecidas terão novo destino, no Jardim Silvina e bairro Assunção.

Antes da desapropriação, os proprietários dos terrenos notificados recebem prazo de 30 dias para contestar o apontamento de abandono e apresentar propostas de negociação dos débitos. Ao todo, são 237 imóveis particulares nestas condições no município.

Para o prefeito, a legislação corresponde à maior guinada da história de São Bernardo. “Nosso objetivo é moralizar. Não é justo a cidade ficar urbanisticamente empobrecida e os moradores do entorno conviverem com terreno abandonado”, defende Morando.