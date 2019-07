Prefeitura de São Bernardo inaugura nova central do Samu

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019 | 20:36



A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, na tarde desta quarta-feira (17), junto da Secretaria de Serviços Urbanos, Saúde e Planejamento Estratégico, a nova base central do SAMU (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) da cidade, localizada entre as ruas Jurubatuba e João Nabuco. O local foi construído após a administração municipal, por meio de lei, tomar posse do imóvel. O investimento da obra é de aproximadamente R$ 1,2 milhões.

Prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) comenta que a nova sede - a anterior não era local próprio de atendimento e estava localizado próximo ao Cenforpe, próximo da rodovia Anchieta, desde a gestão anterior -, apresenta dignidade em sua estrutura, com banheiros, acessibilidade, quartos para descanso dos funcionários, acessibilidade e garagem para estacionamento das 18 ambulâncias de frotas. “Isso é o protagonismo do Grande ABC. Serviços integrados e inteligentes em pontos estratégicos para se trabalhar. O SAMU merece respeito e trouxemos por necessidade essa realidade para esse trabalho”, comenta.