Câmara dos Deputados aprova moção para bloquear impeachment de Trump

17/07/2019 | 20:32



A Câmara dos Representantes bloqueou nesta quarta-feira um esforço para tentar o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A votação mostrou, contudo, que muitos democratas estão dispostos a apoiar esse passo, mesmo após líderes partidários pediram cautela. No primeiro teste do tipo após o Partido Democrata tomar o controle da Câmara, os deputados votaram por 332 a 95 para vetar a resolução pelo impeachment.

Todos os votos contra essa decisão vieram de democratas. A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, qualifica o processo de impeachment como algo prematuro e politicamente arriscado. O descontentamento com tuítes de Trump contra quatro deputadas progressistas, contudo, levou o deputado Al Green, democrata do Texas, a apresentar a moção pelo impeachment na terça-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.