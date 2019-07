Vasco faz acordo com o Flamengo para disputar clássico da 15ª rodada em Brasília

17/07/2019 | 19:14



O clássico entre Vasco e Flamengo, no dia 17 de agosto, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, deverá ser disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A ideia do time de São Januário foi aprovado pelo rival da Gávea. Só resta o aval da CBF.

Este será o segundo duelo das equipes pelo Brasileiro fora do Rio de Janeiro. Ano passado, houve empate por 1 a 1. Esta será a segunda vez que o Vasco vende um jogo no campeonato nacional. Em 4 de maio, a equipe cruzmaltina encarou o Corinthians, em Manaus, e também empatou por 1 a 1. Em cada jogo, o clube carioca recebeu R$ 500 mil.

O Mané Garrincha tem registro de jogos com grandes brigas entre torcedores em jogos de Vasco e Flamengo. Em 2013, durante Vasco x Corinthians, e em 2016, no jogo Flamengo x Palmeiras, brigas intensas entre as torcedores ocorreram, causando até a interdição do estádio.

Ainda longe da data do clássico, o técnico Vanderlei Luxemburgo orientou o time do Vasco, nesta quarta, em jogo-treino contra o Boavista, em São Januário. Dois times foram utilizados pelo treinador. No primeiro tempo atuaram: Fernando Miguel; Pikachu, Leandro Castán, Ricardo e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Valdívia, Yan Sasse e Marrony. O time não foi bem e ficou no empate sem gols. Valdívia, com boa movimentação, e Leandro Castán, recuperado de lesão muscular, foram os destaques.

Na etapa final, Luxemburgo fez quatro mudanças e escalou: Sidão; Cáceres, Breno, Werley e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Andrey, Marcos Júnior e Lucas Mineiro; Bruno Cesar e Tiago Reis. O time criou várias oportunidades, venceu por 3 a 0, com três gols de Bruno Cesar, autor também da assistência para o gol de Marcos Júnior. O zagueiro Breno, afastado dos gramados havia um ano por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, também participou da atividade.

Para o clássico de sábado, às 11 horas, em São Januário, diante do Fluminense, pela décima rodada do Brasileiro, Luxemburgo não poderá contar com Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marrony deve ficar com a vaga. Leandro Castán é outro que pode surgir na equipe titular.

O Vasco volta treinar nesta quinta-feira pela manhã no CT do Almirante. O time cruzmaltino Em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem nove pontos, mesma pontuação do rival Fluminense, mas fica atrás no saldo de gols. As duas equipes cariocas brigam com o Cruzeiro para fugir da zona de rebaixamento.