Cuca esboça São Paulo com Raniel, e reservas vencem Votuporanguense

17/07/2019 | 18:48



O treino do São Paulo na tarde desta quarta-feira teve duas partes. A primeira foi a vitória por 2 a 0 dos reservas sobre o Votuporanguense. Depois, o técnico Cuca esboçou a equipe titular em atividade contra o time sub-19.

No principal, Cuca fez apenas uma mudança em relação à formação que iniciou o clássico diante do Palmeiras, no último domingo. Raniel ficou com a vaga de Pablo, lesionado.

Desta forma, a equipe teve: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Durante a atividade, o goleiro Tiago Volpi sentiu um incômodo na perna direita, deixou o campo e foi substituído pelo reserva Jean.

O volante Tchê Tchê, desfalque do treino de terça-feira por conta de um pisão no pé direito sofrido no clássico, participou normalmente da atividade desta quarta. Everton, por sua vez, continuou em trabalho de transição física após recuperar-se de lesão muscular na coxa direita. A comissão técnica analisa a evolução de Everton e pode relacioná-lo para a partida contra a Chapecoense.

Quem também apareceu em campo com chuteiras foi o volante Liziero, em recuperação de entorse no tornozelo direito. Ele fez uma atividade à parte e ainda não tem previsão de voltar a treinar normalmente com o elenco.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O próximo jogo da equipe será na segunda, contra a Chapecoense, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.

RESERVAS VENCEM JOGO-TREINO - Os reservas do São Paulo venceram o Votuporanguense por 2 a 0, em jogo-treino na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Os gols da atividade foram marcados por Vitor Bueno e Diego. Os titulares enfrentaram a equipe sub-19.

O São Paulo iniciou o jogo-treino com: Jean; Calazans, Walce, Anderson Martins e Léo; Willian Farias, Igor Gomes e Lucas Fernandes; Helinho, Vítor Bueno e Toró.

O gol do São Paulo abriu o placar no primeiro tempo. Igor Gomes tocou para Léo, que cruzou para trás. Vitor Bueno chutou rasteiro cruzado, de primeira, e marcou. Na etapa inicial, o Votuporanguense exigiu boas defesas de Jean.

A equipe do segundo tempo iniciou com: Jean; Igor Vinicius, Walce, Anderson Martins e Léo; Diego, Lucas Fernandes, Igor Gomes; Vítor Bueno, Fabinho e Toró. O gol foi marcado por Diego, de cabeça, completando o cruzamento pela esquerda.