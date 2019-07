NY limita ganhos e Ibovespa fecha em alta de 0,08%

17/07/2019 | 18:17



O Índice Bovespa hesitou ao longo de todo o pregão desta quarta-feira, 17, e voltou a fechar perto da estabilidade. Desta vez, teve um ganho tímido, de 0,08%, aos 103.855,53 pontos, que encerrou o ciclo de baixas dos quatro pregões anteriores. A leve alta foi na contramão das bolsas de Nova York, que caíram moderadamente. O volume negociado somou R$ 22,4 bilhões, inflado pelo exercício de opções sobre o índice.

O descolamento das bolsas de Nova York foi favorecido pelo bom desempenho das ações dos setores de consumo e imobiliário, impulsionadas pela expectativa de liberação parcial de recursos das contas ativas do FGTS. A injeção de R$ 42 bilhões à economia foi bem recebida, mas seus efeitos ficaram restritos aos setores mais beneficiados no curto prazo. O setor elétrico também deu sua contribuição, com a notícia de que o governo prepara projeto para viabilizar a privatização da Eletrobras. As ações da estatal terminaram o dia com ganhos de 3,99% (ON) e 3,88% (PNB).

"Embora sem grande empolgação, o mercado reagiu positivamente ao noticiário, não tanto pelos efeitos, mas pelas iniciativas do governo para incentivar a economia e buscar os recursos de que necessita", disse um experiente operador.

Segundo analistas, o desempenho do mercado brasileiro teria sido melhor não fossem as quedas nas bolsas de bolsas de Nova York, que limitaram uma recuperação das baixas dos últimos dias. Desde cedo, dados decepcionantes do setor imobiliário americano e receios quanto às relações comerciais entre Estados Unidos e China determinaram o viés negativo dos índices em Wall Street.

À tarde, o Livro Bege, relatório do Federal Reserve sobre o estado da economia americana, apontou que empresários americanos estão preocupados com o possível impacto negativo das tensões comerciais sobre a economia dos Estados Unidos. Na avaliação dos empresários consultados, os EUA continuaram crescendo em ritmo modesto entre meados de maio e começo de julho e a perspectiva é de que esse ritmo seja mantido pelos próximos meses.

Nesse contexto, houve queda de preços das commodities, que foram determinantes para as quedas das ações da Petrobras e da Vale. Petrobras ON e PN recuaram 0,65% e 0,54%, enquanto Vale ON perdeu 0,68%.

"O movimento comprador do Ibovespa vinha sendo impulsionado pelo cenário político, que deixa de ser um driver enquanto durar o recesso parlamentar. Nesse período, o que vai chamar a atenção do investidor será o cenário externo, com as tensões entre os dois países gigantes, que podem afetar os emergentes", disse Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos.