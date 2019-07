Universidade Metodista não honra acordo firmado com professores e atrasa salários de junho

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019 | 17:55



Após a Universidade Metodista, em São Bernardo, descumprir acordo firmado com os professores atrasando os salários de junho, que deveriam ter sido pagos até o último dia 10, e não ter comparecido a Foro Conciliatório solicitado pelo SinproABC (Sindicato dos Professores do ABC) na manhã de ontem (16), o sindicato decidiu retornar ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho) na expectativa de que a Universidade cumpra sua parte no acordo com os docentes da Instituição.

De acordo com o sindicato, além do salário de junho, estão atrasados vales alimentação e transporte. Eles reivindicam também o pagamento de férias e o terço previsto em lei, questionam o repasse de consignado que está sendo descontado, mas não repassado aos bancos e não houve nenhum pronunciamento da Universidade sobre o cumprimento do parcelamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), em atraso desde 2015.

Os docentes seguem indignados com a situação, uma vez que o acordo, firmado no dia 17 de maio, foi fundamental para encerramento de greve após 21 dias de paralisação.

Em conversa com o Diário, o presidente SinproABC, José Jorge Maggio, explicou que a convocação do Foro Conciliatório tinha o objetivo de atenuar os conflitos e entender os motivos que levaram a universidade a não cumprir o acordo. “Pelo não comparecimento ao Foro, vamos buscar outros caminhos e ver com o TRT quais providências tomar. Dependendo da atitude da Universidade, podemos convocar assembleia para decidir com os professores o que fazer”, esclareceu.

O Diário entrou em contato com a Universidade, mas ainda não teve nenhum retorno.