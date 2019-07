Do Dgabc.com.br



17/07/2019 | 17:55



Sistema de alta pressão influenciará as condições de tempo nos próximos dias na região do Grande ABC. A quinta-feira (18) começará com mais uma madrugada de baixas temperaturas, mínima prevista de 8°C, céu nublado e névoa em alguns pontos. Porém, ao longo da manhã a nebulosidade vai diminuir e o Sol marcará presença.

Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar durante a tarde ficará próxima dos 50%. Apesar da presença do Sol, as temperaturas não deverão ultrapassar os 19°C. Essas condições de estabilidade do tempo devem continuar até pelo menos a próxima terça-feira (23).