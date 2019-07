Beyoncé compartilha o segundo tweet do ano e fãs ficam enlouquecidos, entenda!

17/07/2019 | 17:11



Beyoncé mostrou para os fãs nesta quarta-feira, dia 17, que o quem tá vivo sempre aparece! A cantora que não é uma usuária assídua do Twitter resolveu dar uma leve aparecida por lá e fazer a sua segunda postagem do ano, compartilhando o clipe maravilhoso de Spirit, música exclusiva do live-action de O Rei Leão.

E claro, como ela não é uma usuária ativa, os fãs simplesmente foram à loucura com a aparição de Beyoncé. Só para ter uma base, desde que foi criado o perfil da estrela no Twitter, em meados de 2012, esse é a décima terceira vez que ela dá o ar da graça na rede social.

A reação dos fãs foi simplesmente incrível, um dos usuários chegou a comentar:

- Oh meu Deus! Você está twittando! Você se lembra da senha?, brincou.

E se você acha que os famosos não perderam a oportunidade de comentar esse fato, você está bem enganado. Iza ficou chocada com a ídola e escreveu:

- Ela tuitando, gente!!!!

Isso tudo porque a divulgação deste projeto está com tudo e a estrela já chegou até a quebrar alguns protocolos. Beyoncé que é uma artista que não gosta muito de dar entrevistas, agora até se empenhou para conversar na última terça-feira, dia 16, com a ABC participando de um especial de O Rei Leão.