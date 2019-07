Menos intenso, frio volta a São Paulo nesta semana

17/07/2019 | 16:45



Depois de uma semana seca e de temperaturas amenas, a passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo volta a derrubar as temperaturas.

O frio desta semana em São Paulo não será tão intenso quanto o que foi registrado há duas semanas com a madrugada mais fria do ano, no domingo, 7, com termômetros marcando 6,5ºC. Mas os termômetros vão registrar temperaturas baixas.

De acordo com Fabiana Weikamp, meteorologista da Climatempo, o maior impacto do frio será sentido nesta terça-feira. "O frio vai permanecer durante o dia, o céu ficará nublado e a chuva pode voltar com fraca intensidade. A temperatura mínima será registrada durante a noite, com média mínima de 9ºC", disse.

Na quarta-feira, 17, a frente fria se afasta para o oceano, entretanto os ventos úmidos ainda devem causar muita névoa na capital paulista. Não há previsão de chuvas significativas na capital, mas pode chuviscar no litoral.

"A temperatura mínima será registrada no início da manhã desta quarta com média de 9°C. Aos poucos a névoa vai se dissipar e o sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia. Não vai ter aquele céu azul, a temperatura vai subir ao longo do dia e amanhã teremos média máxima de 17ºC", disse.

A partir de quinta-feira, a cidade de São Paulo volta a apresentar aumento nas temperaturas, principalmente durante a tarde. "Vamos continuar a sentir frio durante as noites e madrugada, mas a tendência até o fim de semana é que a cada dia a temperatura suba mais durante a tarde", explicou.

Operação baixas temperaturas

Diante da perspectiva de uma nova onda de frio, uma força-tarefa da Prefeitura vai ampliar o atendimento e acolhimento à população em situação de rua na cidade.

Segundo a Prefeitura, serão criadas 272 novas vagas emergenciais para receber essas pessoas. As vagas serão criadas em cinco locais: no bairro Casa Verde e em quatro clubes municipais.

As ações de abordagem e recolhimento das equipes de assistência social serão reforçadas com mais dez veículos e quatro ônibus para o transporte das pessoas em situação de rua aos alojamentos e centros de acolhida. Os ônibus estarão posicionados em quatro regiões: Sé, Mooca, Santo Amaro e Santana.

Previsão do tempo para os próximos dias em SP

Quarta-feira, 17: máxima de 17ºC e mínima de 9ºC

Quinta-feira, 18: máxima de 19ºC e mínima de 11ºC

Sexta-feira, 19: máxima de 21ºC e mínima de 11ºC